Das Analysehaus Jefferies hat BMW von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 110 Euro belassen.Keiner der klassischen Autobauer habe den Wandel in der Branche bisher besser gemeistert als BMW, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Position von BMW werde am Markt aber inzwischen auch nicht mehr verkannt. Die sogenannte "Neue Klasse" werde im kommenden ...

