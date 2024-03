© Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk



Der chinesische Elektroauto-Riese BYD hat am Dienstag für das vierte Quartal einen Gewinnanstieg von 18,6 Prozent und damit das langsamste Gewinnwachstum seit dem ersten Quartal 2022 gemeldet.BYDs Nettogewinn belief sich im vergangenen Quartal auf 8,67 Milliarden Yuan (1,20 Milliarden US-Dollar), während der Umsatz um 15,1 Prozent auf 180,04 Milliarden Yuan stieg, wie der E-Autobauer am Dienstag in seinem Börsenbericht mitteilte. Für das gesamte Jahr 2023 stieg der Nettogewinn um 80,7 Prozent auf 30,04 Milliarden Yuan, so BYD weiter. Nachdem der E-Autogigant im vierten Quartal durch Preisnachlässe Tesla als weltweit führenden Anbieter von Elektroautos ablösen konnte, hat der von Warren …