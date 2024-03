In diesem Kommentar tauchen wir tief in die jüngste Korrektur bei Ethereum ein und besprechen, was Sie über ETHUSD wissen müssen. Vom Verständnis der Faktoren, die hinter der Korrektur stehen, bis hin zur Analyse der möglichen Auswirkungen und weiteren Entwicklung des Ethereum-Kurs, werden wir in diesem Zusammenfassung abdecken. Welche Indikatoren sind wichtig und wo liegen die potenziellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus? Egal, ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst mit Ethereum ...

