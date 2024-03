Frankfurt a.Main (ots) -Auf einem Empfang im Foyer des Frankfurter Opernhauses hat die Degussa Goldhandel GmbH am Gründonnerstag Abend mit Künstlern und der Intendanz der Oper ihr neues Sponsoring-Engagement vorgestellt.Die südafrikanische Sopranistin Nombulelo Yende und der mexikanisch-spanische Tenor Abraham Bretón werden seit Beginn der laufenden Spielzeit 2023/24 auf ihrem Weg im Opernstudio der Oper Frankfurt von der Degussa Goldhandel begleitet. Die mit der Oper Frankfurt geschlossene dreijährige Sponsoring-Vereinbarung kommt der künstlerischen Arbeit des Opernstudios und somit des Sängernachwuchses zugute."Unsere Vereinbarung mit Degussa beinhaltet die kommunikative und finanzielle Unterstützung junger Gesangstalente der Oper Frankfurt. Unser gemeinsames Ziel ist es, vielversprechenden Künstlern den Einstieg in eine internationale Bühnenkarriere zu erleichtern und ihren künstlerischen Weg ein Stück weit professionell zu begleiten", erläutert Bernd Loebe, Intendant der Oper Frankfurt, den im Sommer 2023 geschlossenen Vertrag.Genau auf diesem Grundgedanken fußt auch das von Christian Rauch, dem neuen CEO von Degussa, neu aufgenommene Kunst- und Kulturengagement. Kunst als ein Medium zu begreifen, welches Horizonte öffnet, den Blick weitet und Menschen unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung in einen inhaltlichen Dialog treten lässt, bildet die Grundlage für das kulturelle Engagement der Degussa. "Kunst entsteht nur durch Künstler, die sich für den nicht immer leichten Lebensweg entschieden haben. Diese auf ihrer spannenden Reise zu begleiten und zu unterstützen ist der Degussa ein großes Anliegen," unterstreicht Christian Rauch.Degussa ist zutiefst davon überzeugt, dass die Künste einen integralen Bestandteil unserer Gesellschaft darstellen und einen positiven Einfluss auf das Zeitgeschehen und die kreative Entwicklung haben. "Kunst macht die Welt zu einem besseren Ort", so CEO Christian Rauch und ergänzt "Mit dem Kultursponsoring unterstützen wir die kulturelle Vielfalt. Denn Kunst inspiriert uns und verbindet Menschen auf der ganzen Welt."Mehr Informationen stehen ab sofort unter https://www.degussa-goldhandel.de/kultursponsoring-ensemblemitglieder-oper-frankfurt/ zur Verfügung. Pressebilder stehen im Verlauf des Abends (28. März) zur Verfügung.Pressekontakt:Degussa Goldhandel GmbHManisha ThakurKettenhofweg 2960325 Frankfurt am MainTelefon: +49-69-860068 - 0Fax: +49-69-860068 - 222Mail: presse@degussa-goldhandel.deOriginal-Content von: Degussa Goldhandel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105154/5744614