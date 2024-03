EQS-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Nynomic AG: Wachstumskurs 2023 nach starkem viertem Quartal bestätigt / Positiver Ausblick auch für 2024



27.03.2024 / 10:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nynomic AG: Wachstumskurs 2023 nach starkem viertem Quartal bestätigt / Positiver Ausblick auch für 2024 Wedel (Holst.), 27.03.2024 Die Nynomic AG hat die wichtigsten, noch vorläufigen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 ermittelt. Nach einem überproportional starken vierten Quartal ist es der Gesellschaft in einem wiederum sehr herausfordernden Jahr gelungen, die Vorjahresergebnisse entsprechend der Prognose mit einem erneuten Rekordergebnis bei Umsatz und Ergebnis zu übertreffen. Der Umsatz lag konzernweit bei ca. Mio. EUR 118,0 (2022: Mio. EUR 116,8; +1%), das EBIT betrug ca. Mio. EUR 15,4 (2022: Mio. EUR 15,1; +2%) mit einer entsprechenden EBIT-Marge von rund 13,1% (2022: 12,9%). Der qualitativ hochwertige Auftragsbestand lag zum 31.12.2023 mit rund Mio. EUR 53,9 auf einem soliden Niveau, aber unterhalb des Rekord-Auftragsbestands zum Ende des Vorjahres (31.12.2022: Mio. EUR 89,5; -40%), und unterstreicht damit weiterhin die hohe Volatilität innerhalb der einzelnen Quartale des Geschäftsjahres. Im vergangenen Jahr hat die Nynomic Gruppe sowohl strategisch als auch operativ umfassende Fortschritte erzielt. Bedeutende Meilensteine für das profitable Wachstum des Konzerns wurden durch selektive Akquisitionen erreicht, die das Produkt- und Serviceportfolio um vielversprechende Themenfelder in aussichtsreichen Wachstums- und Zukunftsmärkten erweitern. Die Gesellschaft ist darauf fokussiert, entsprechend der Mittelfristprognose den organischen und anorganischen Wachstumskurs konsequent fortzuführen. In einem von makro- und geopolitischen Unsicherheiten geprägten Gesamtumfeld mit zahlreichen Herausforderungen blicken die Vorstände der Nynomic Gruppe, Maik Müller und Fabian Peters, dem Jahresverlauf 2024 grundsätzlich positiv entgegen und erwarten für das Geschäftsjahr derzeit ein Umsatzwachstum im mindestens einstelligen Prozentbereich sowie eine weitere EBIT-Margenausweitung im Vergleich zum Vorjahr. Der Vorstand rechnet auch im Geschäftsjahr 2024 mit einer weiterhin volatilen unterjährigen Umsatzentwicklung mit einer schrittweise zunehmenden Geschäftsdynamik. Der vollständige Geschäftsbericht 2023 der Nynomic AG wird voraussichtlich im Mai 2024 veröffentlicht. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 530 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com Rückfragen an: Jochen Fischer FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

phone: + 49(0)40 822 186 380

fax: + 49(0)40 822 186 450

info@fischer-relations.de



27.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com