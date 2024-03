Bei TUI läuft es derzeit in die richtige Richtung an. Nachdem die Hannoveraner jüngst den Portfolio-Ausbau in der DACH-Region verkündeten (DER AKTIONÄR berichtete), dürfte auch das Luxus-Segment "Airtours" zukünftig weiter wachsen. Und: Der Aktie ist der charttechnische Ausbruch gelungen. Airtours will sein Angebot im oberen Luxussegment weiter ausbauen. "Im Ultra-Luxusbereich haben wir viele neue und außergewöhnliche Produkte in unser Portfolio aufgenommen und bieten in diesem Jahr die größte Auswahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...