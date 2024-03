Mako Mining Corp. und Goldsource Mines Inc. gaben kürzlich bekannt, dass sie ein Arrangement-Abkommen abgeschlossen haben, demzufolge Mako alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Goldsource im Austausch gegen Stammaktien von Mako im Rahmen eines Arrangement-Plans erwerben wird.



Gemäß den Bedingungen des Arrangement-Abkommens erhalten die Inhaber der ausgegebenen und ausstehenden Goldsource-Aktien 0,2200 Stammaktien von Mako für jede Goldsource-Aktie. Goldsource-Aktienoptionen, die unmittelbar vor dem Abschluss der Transaktion im Umlauf sind, werden sofort in Ersatzoptionen von Mako umgetauscht, die zum Erwerb von Mako-Aktien gemäß dem Umtauschverhältnis ausübbar sind. Ausstehende Optionsscheine von Goldsource werden auf der Grundlage des Umtauschverhältnisses ausübbar, um Mako-Aktien zu im Wesentlichen denselben Bedingungen zu erwerben.



Nach Abschluss der Transaktion wird Mako weiterhin als Tier-1-Bergbauemittent an der TSXV unter demselben Namen und Tickersymbol (MKO) notiert sein, und seine Stammaktien werden weiterhin an der OTCQX unter demselben Tickersymbol (MAKOF) notiert sein.



Gemäß dem Arrangement-Abkommen und vorbehaltlich der Erfüllung aller erforderlichen Bedingungen und des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen rechnen die Parteien mit dem Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal 2024. Nach Abschluss der Transaktion werden die Goldsource-Aktien von der TSXV denotiert und Goldsource wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mako und ist nicht länger ein meldepflichtiger Emittent gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

