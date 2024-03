In 2023 feierte man nämlich das 50-jährige Jubiläum des Unternehmens. Und begleitet wurde dies nicht nur von Applaus, sondern auch von soliden bis sehr guten Zahlen. So konnte man die Umsatzerlöse um 10 % auf 1,126 Mrd. Euro steigern, während die EBIT-Marge auf 24,6 % anstieg. Um die Aktionäre noch mehr zu erfreuen, hat man nun eine Dividende von 13,50 Euro vorgeschlagen - das geht auch klar, weil der Ausblick auf das laufende Jahr optimistisch ist: So erwartet man die Fortsetzung des langfristigen Wachstumstrends bei stabiler Ertragskraft. Das erwarten wir auch und können nur mitfeiern!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



