Die Pascoe Vital GmbH, traditioneller Hersteller hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel, präsentiert ihr neuestes Produkt:Kurkuma Kapseln liposomal ist ein veganes Nahrungsergänzungsmittel mit Curcumin aus der Kurkuma-Wurzel und Vitamin C.Kurkuma Kapseln liposomal basieren auf einer innovativen liposomalen Technik, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Universität Marburg entwickelt wurde. Diese Technologie ermöglicht eine Aufnahme von 200 mg Curcumin und 12 mg Vitamin C in der Tagesdosierung von 3 Kapseln. Die Packung mit 90 geschmackneutralen Kapseln verspricht eine Versorgung für etwa einen Monat und eignet sich ideal für unterwegs.Was bedeutet liposomal?Liposomen sind winzige flüssigkeitsgefüllte Vesikel oder Bläschen, deren äußere Schicht aus winzigen Lipiddoppelschichten besteht, die den Membranen der Körperzellen ähneln. Liposomen sind sowohl stabil als auch flexibel und dienen als Transportmittel, das aus verschiedenen Fetten oder Ölen hergestellt werden kann. Für die liposomalen Kurkuma Kapseln hat sich das Unternehmen für Liposomen entschieden, die aus pflanzlichem Lecithin und Curcumin aus der Kurkuma-Wurzel hergestellt sind.Was ist Kurkuma bzw. Curcuma?Kurkuma (Curcuma longa) gehört zur Familie der Ingwergewächse. Ähnlich wie Ingwer bildet Kurkuma unter der Erde ein Rhizom, eine Speicherwurzel. Die Wurzel dieser bis zu einem Meter hohen Pflanze, die ursprünglich aus Asien stammt, weist eine tieforange-gelbe Farbe auf. Die Curcuma-Pflanze, auch als Gelbwurz bekannt, gewinnt nicht nur in der Küche, sondern auch als konzentrierter Extrakt in Nahrungsergänzungsmitteln wie den "Kurkuma Kapseln liposomal" zunehmend an Beliebtheit, selbst in unseren Breitengraden.Zudem wurde entschieden Vitamin C in die Formel aufzunehmen. Denn Vitamin C hat viele Aufgaben und Funktionen im Körper: es trägt zur normalen Kollagenbildung und einem normalen Energiestoffwechsel bei und es trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Zusätzlich trägt das Vitamin C zu einer normalen Funktion des Immunsystems, Nervensystems und der psychischen Funktion bei.Die Vorzüge der liposomalen Kurkuma-Kapseln im Überblick:- Die Tagesverzehrempfehlung von 3 Kapseln enthält 200 mg Curcumin.- In Zusammenarbeit mit Forschern der Universität Marburg entwickelt.- Hergestellt in Deutschland mit Kurkuma aus Indien und Vitamin C aus Großbritannien.- Mit Vitamin C: Trägt zur normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Knochen und eine normale Knorpelfunktion bei.- Vegan, laktosefrei, glutenfrei, zuckerfrei; ohne Gelatine.- Keine Notwendigkeit der Kühlung bei der Lagerung.- Die pflanzliche Kapsel ist geschmacksneutral und färbt nicht ab.- Frei von Konservierungsstoffen, Feuchthaltemitteln, Verdickungsmitteln, Säuerungsmitteln, Säureregulatoren und künstlichen Farbstoffen.- Ohne Magnesiumstearat, Polysorbat, Titandioxid und Siliciumdioxid.- Produziert in Pascoe-Qualität und laborgeprüft.Weitere Informationen unter: https://www.pascoe.de/produkte/detail/kurkuma-kapseln-liposomal.htmlZusätzlich zu Kurkuma Kapseln liposomal bietet Pascoe Vital weitere Produkte wie Vitapas C liposomal 1.000, Basentabs pH-balance Pascoe und Pascoflorin immun an.