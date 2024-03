Jetzt hätte ich mich fast an meinem morgendlichen Espresso verschluckt, aber Russen-Investor Oleg (Deripaskas) Rasperia Trading hat gestern Abend tatsächlich ihren Strabag-Anteil von 24,1 Prozent (klick hier) an die Iliadis JSC (lies hier mehr dazu) übertragen. Das Werkel ist in Bewegung, sag ich nur. Erinnere dich: Oleg hatte kurz vor Weihnachten (Details hier) den Verkauf verfrüht gemeldet und musste ...

