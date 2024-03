Silber enttäuscht - Gold brilliert, so die Story der vergangenen Jahre. Doch woran liegt das? Und kann Silber jetzt endlich die Aufholjagd für die Underperformance der vergangenen Jahre liefern Silber hat auf Sicht der vergangenen drei Jahre -2,8 Prozent an Wert verloren und damit besonders in einer hochinflationären Phase Anleger enttäuscht. Gleichzeitig hat der große Bruder Gold mit Blick auf den gleichen Zeitraum satte 25,4 Prozent im Wert gewonnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...