HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding nach vorläufigen Jahreszahlen von 69 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Baumarktholding habe gute Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte blickt indes noch vorsichtig aufs neue Geschäftsjahr und rechnet mit eher mit einer Umsatzstagnation, da die Kauflaune der Menschen Zeit für eine Erholung brauche. Das bereinigte operative Ergebnis dürfte zudem nur leicht steigen, auch wegen steigender Löhne./mis/la



