DJ DE/Institute: EZB wird Leitzinsen ab Juni bis Frühjahr 2025 senken

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) aufgrund der geringeren Inflation ihre Leitzinsen ab Juni bis 2025 stufenweise senken wird. Die Ökonomen erwarten, dass der Einlagesatz der EZB bis zum Frühjahr kommenden Jahres auf 2,00 von aktuell 4,00 Prozent sinkt und der Hauptrefinanzierungssatz auf 2,15 von aktuell 4,50 Prozent.

"Die Zinssenkungen werden erwartet, weil sich die Inflationsraten im Euroraum derzeit deutlich auf das Inflationsziel von 2 Prozent zubewegen und im Durchschnitt des Jahres 2025 schon leicht darunter liegen dürften", erklärte die Institute in ihrem Frühjahrsgutachten.

Mit den für den Prognosezeitraum erwarteten Leitzinssenkungen werde der Restriktionsgrad deutlich verringert. Die Geldmarktsätze würden sich im Prognosezeitraum aufgrund des weiterhin hohen Bestands an Überschussreserven - so wie zuletzt - nahe am Einlagesatz der EZB bewegen.

Der Dreimonats-Euribor, der zuletzt bei knapp 4 Prozent lag, wird laut Frühjahrsgutachten bis zum Ende des Prognosezeitraums auf etwa 2 Prozent absinken.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2024 05:10 ET (09:10 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.