Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Investis Holding SA vom 27.03.2024:"Ich freue mich über unsere starke operative Performance im Jahr 2023 in beiden Segmenten. Im Segment Real Estate Services konnten wir den Umsatz - bei einer weiterhin bemerkenswerten EBIT-Marge - steigern. Unsere Entscheidung im Herbst 2021, ein Portfolio von elf Immobilien zu verkaufen, um unseren LTV zu senken, hat sich als richtig erwiesen. Die weiter gestärkte Bilanz bildet eine solide Basis für unser künftiges Wachstum. Der Leerstand ist weiter gesunken. Angesichts der rekordhohen Zuwanderung in die Schweiz dürfte sich die Wohnungsknappheit - insbesondere in den beiden Westschweizer Brennpunkten - weiter verschärfen. Trotz der konjunkturellen Unsicherheiten ist es uns gelungen, die Mieten aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage bei weiterhin geringer Bautätigkeit zu erhöhen. Die aus dem Zinsanstieg resultierende tiefere Bewertung unseres Portfolios ist marktbedingt. Die starke Ertragskraft und die überdurchschnittliche Qualität des Portfolios werden dadurch nicht beeinträchtigt. In einem Umfeld, in dem sich die Branche auf höhere Kapitalkosten einstellen musste, haben wir in unseren beiden Segmenten Wert geschaffen. Ich bin sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen", betont Stéphane Bonvin, CEO der Investis-Gruppe. ...

