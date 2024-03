Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag sind drei neue Exchange Traded Funds von UBS Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS (IE) ETF MSCI Canada ESG Universal LCS UCITS ETF (ISIN IE000U58J0M1/ WKN A3DENG) würden Anleger*innen Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des kanadischen Aktienmarktes erhalten, die als nachhaltig und klimafreundlich eingestuft würden. Ausgeschlossen seien Unternehmen, die in umstrittenen Geschäftsbereichen wie Waffen, Tabak oder der Förderung fossiler Brennstoffe tätig seien oder hohe Kohlendioxid-Emissionen verursachen würden. Derzeit umfasse das Portfolio 72 Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wobei Finanzen, Industrie und IT zu den stärksten Sektoren zählen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...