Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Run auf Exchange Traded Funds (ETF) hält weiter an, so die Deutsche Börse AG."Die Kauflust ist ungebrochen", berichte Holger Heinrich von der Baader Bank. Allerdings variiere der Schwerpunkt der gehandelten Tracker mehr als sonst. "Auffällig in der vergangenen Woche war die Breite der gekauften ETFs". Bei leicht erhöhten Umsätzen und einem klaren Kaufüberhang habe der Fokus auf US-Aktien-ETFs gelegen, gerne auch mit ESG-Komponente. ...

