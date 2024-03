Mit einem Plus von rund 3,5 Prozent klettert die Aktie der Deutschen Bank am Mittwoch an die DAX-Spitze. Auftrieb verleiht eine Hochstufung durch Morgan Stanley. In Aussicht auf die kommende Veröffentlichung der Q1-Zahlen rückt die Aktie verstärkt in den Fokus der Analysten.Morgan Stanley hat ihre Einschätzung für das deutsche Bankhaus von "Equal weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...