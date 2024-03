EQS-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Vorläufige ungeprüfte Geschäftszahlen 2023 - DF-Gruppe behauptet sich in schwierigem Marktumfeld



27.03.2024 / 10:52 CET/CEST

Geschäftsvolumen steigt von EUR 145,8 Mio. auf EUR 182,1 Mio.

Rohergebnis im Rahmen der Prognose bei EUR 8,4 Mio.

Ergebnis vor Steuern niedriger als erwartet bei EUR 3,5 Mio.

Liquide Mittel zum 31.12.2023 betragen EUR 41,9 Mio.

Köln, 27. März 2024 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) hat nach vorläufigen ungeprüften Zahlen ein schwieriges und herausforderndes Geschäftsjahr 2023 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Das vorläufige Geschäftsvolumen stieg im Geschäftsjahr 2023 auf EUR 182,1 Mio. (Vorjahr EUR 145,8 Mio.). Diese Steigerung beruht überwiegend auf einer Erhöhung des Volumens beim Produkt Marketing Service und dem Einstieg in das Trading-Geschäft. Trotz des gestiegenen Geschäftsvolumens konnte an das sehr gute Rohergebnis des Jahres 2022 von EUR 10,6 Mio. nicht angeknüpft werden. Das vorläufige Rohergebnis für 2023 liegt mit EUR 8,4 Mio. im Rahmen der im Juli 2023 angepassten Prognose. Gründe für das niedrigere Rohergebnis im Vergleich zum Vorjahr waren einerseits die monatelange Blockade unserer Gelder sowie die insgesamt eingetretene Marktunsicherheit, die durch die Sonderprüfung der Bafin bei einer ehemaligen Korrespondenzbank zweier DF-Gesellschaften ausgelöst wurde. Andererseits haben sich die Margen im Kerngeschäft der DF-Gruppe reduziert. Das Ergebnis vor Steuern liegt nach vorläufigen ungeprüften Zahlen mit EUR 3,5 Mio. unter dem im Juli 2023 prognostizierten Wert von EUR 4,7 Mio. Grund hierfür sind die deutlich gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die überwiegend die Rechtsberatungskosten für den Rechtsstreit aufgrund der Sonderprüfung der BaFin bei unserer Korrespondenzbank sowie deutlich gestiegene Kosten für das Börsen-Listing und die Prüfungen des Zwischen- und Jahresabschlusses enthalten. Ferner stiegen die Zinsaufwendungen aufgrund der allgemeinen Zinsentwicklung deutlich an. Der vorläufige ungeprüfte Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2023 beträgt EUR 1,7 Mio. bzw. 0,14 Euro / Aktie. (Vorjahr EUR 5,4 Mio. bzw. 0,45 Euro / Aktie). Neben den vorgelagerten Faktoren mussten der Verbrauch von latenten Steuern in Höhe von EUR 1,1 Mio. aufgrund einer durch die Marktunsicherheiten ausgelösten veränderten Ergebnis- und Planungsrechnung beachtet werden. Die liquiden Mittel der DF AG betrugen zum 31.12.2023 nach vorläufigen Zahlen EUR 41,9 Mio. "Leider konnten wir an das gute Ergebnis des Jahres 2022 aufgrund der äußeren Einflüsse auf unser Kerngeschäft nicht anschließen," kommentiert Vorstandsvorsitzender Dr. Behrooz Abdolvand das vorliegende vorläufige Ergebnis. "Die Sonderprüfung der Bafin bei einer unserer ehemaligen Korrespondenzbanken für den Außenhandel mit dem Iran hat im zweiten Halbjahr 2023 zu einer erheblichen Verunsicherung im gesamten Markt geführt. Da wir zudem unsere über lange Zeit blockierten Guthaben bei der Korrespondenzbank erst kurz vor Weihnachten frei bekommen konnten, waren diese im Geschäftsjahr 2023 nicht mehr nutzbar. Das zweite Halbjahr 2023 unterlag daher geschäftspolitisch einer erheblichen externen Blockade unserer Geschäftstätigkeiten." Der Geschäftsbericht 2023 wird wie angekündigt spätestens am 30. April 2024 veröffentlicht. Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa und Zentralasien. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, Energie und Infrastruktur. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung, ihrem ausgeprägten Netzwerk und ihrer umfassenden Compliance-Expertise bietet die DF-Gruppe ihren Kunden die passende Produktlösung. Seit 2023 tritt die DF-Gruppe darüber hinaus im neuen Geschäftsfeld Trading als selbstständiger Händler von Agrarprodukten unter Wahrung der geltenden Compliance-Anforderungen auf. Kontakt DF Deutsche Forfait AG Guido Janzen

