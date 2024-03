DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Frühjahrsauktionen mit ersten positiven Entwicklungen

Berlin (pta/27.03.2024/10:25) - Auf den gerade abgeschlossenen Frühjahrsauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG ( https://www.dga-ag.de/ ) und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 322 Immobilien im Gegenwert von rd. EUR 16,4 Mio. verkauft.

Es gab bei den Frühjahrsauktionen sehr unterschiedliche Ergebnisse, die Sächsische Grundstücksauktionen AG konnte gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum beim Objekt- und beim bereinigten Aufgeldumsatz um mehr als ein Drittel zulegen. Die Auktion der Deutschen Grundstücksauktionen lag deutlich über den Ergebnissen des 3. und 4. Quartals 2023 und auch leicht über dem Ergebnis des 1. Quartals des Vorjahres. Die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG erzielte eine sehr hohe Verkaufsquote von über 94 %, musste aber dennoch beim Objekt- und Aufgeldumsatz gegenüber dem Vorjahr Rückgänge hinnehmen. Die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG verzeichnete nach der guten Winter-Auktion nun ein sehr schwaches Ergebnis. Die Plettner & Brecht Immobilien GmbH hatte einen stabilen Objektumsatz und auch einen ersten Maklerumsatz. Auch bei den Internetauktionen wurden mehr Immobilien als im Vorjahr verkauft, bei einem allerdings geringeren Objekt- und Aufgeldumsatz.

Im Einzelnen:

Deutsche Grundstücksauktionen AG März 2024 EUR 7.303.000 Sächsische Grundstücksauktionen AG Feb./März 2024 EUR 3.863.000 Norddeutsche Grundstücksauktionen AG März 2024 EUR 1.205.050 Plettner & Brecht Immobilien GmbH März 2024 EUR 2.635.500 Westdeutsche Grundstücksauktionen AG März 2024 EUR 853.500 Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH Jan. - März 2024 EUR 512.037 Gesamt: Immobilien für EUR 16.372.087

Insgesamt stieg der Objektumsatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,5 %. Die erzielten Netto-Einnahmen lagen mit rd. EUR 1,55 Mio. etwa auf Vorjahresniveau (EUR 1,62 Mio). Trotzdem gibt es Indikatoren für eine positive Entwicklung, so wurden u.a. mehr Immobilien verkauft als im 1. Quartal 2023 (+ 56) und eine deutlich bessere Verkaufsquote (85,1 % nach 78,2 % im Vorjahr) erzielt. Große Nachfrage besteht weiterhin vor allem bei niedrigpreisigen Immobilienangeboten.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA ( https://www.sga-ag.de/ )), Westdeutschen (WDGA ( https://www.wdga-ag.de/ )) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA ( https://www.ndga.de/ )), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B ( https://www.plettner-brecht.de/startseite.html )) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA ( https://www.diia.de/ )) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA ( https://www.dga-ag.de ).

Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Adresse: Kurfürstendamm 65, 10707 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Stefan Powels Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: SPowels@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de

ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

