Weinfelden (ots) -Excellence, die Schiffsflotte der Badener Familie Twerenbold, hat eine neue Repräsentantin. Stolz stellte das Unternehmen letzte Woche am Twerenbold-Ferienfest die neue Botschafterin der Marke vor. Manuela Leonhard, die einflussreiche Social-Media-Influencerin war bis 2023 Assistentin der Zürcher Stadtpräsidentin. Mit 58 kündigte sie ihren Job und machte Social Media zu ihrem Beruf. Zehntausende folgen ihr auf Instagram, LinkedIn und Co.Was aus purer Freude am Fotografieren ihrer Stadt Zürich begann, hat sich in kurzer Zeit zu einem Infokanal der Limmatstadt entwickelt. Es sei ein "Mutausbruch" gewesen, als sie sich 2023 entschied, ihren Job als Assistentin der Stadtpräsidentin aufzugeben und sich ganz ihren Herzensthemen zuzuwenden, sagt Manuela Leonhard. Ihre Lebenserfahrung bringt sie als Keynote-Speakerin auf die Bühne. Als Content Creator und Influencerin sind Zürich als Kultur- und Erlebnisstadt und das Reisen ihre bevorzugten Themen. "Und immer sind es auch die Menschen hinter den Kulissen, die mich interessieren". Zehntausende folgen Manuela Leonhard auf Social Media, allein 37'000 auf Instagram und über 50'000 auf LinkedIn. Nach einigen Reisen an Bord der kleinen Schweizer Grandhotels sagt sie: "Ich freue mich riesig, Botschafterin von Excellence zu sein. Regelmässig werde ich nun auf dem Fluss die Schönheit Europas fotografisch einfangen."Wie es dazu kam. Stephan Frei, CEO von Excellence, wurde beim Radiohören auf Manuela Leonhard aufmerksam: "Ich wollte wissen, wem diese sympathische und eloquente Stimme gehört. Es stellte sich heraus: der Assistentin der Zürcher Stadtpräsidentin. Als sie dann ihren Job im Stadthaus aufgab, habe ich die Chance genutzt - und konnte sie als Botschafterin für Excellence gewinnen." Sie sei eine reisebegeisterte Positivdenkerin, Macherin und Lebensgeniesserin. "Manuela Leonhard und Excellence - das ist ein perfect match! Wir freuen uns sehr, sie nun an Bord zu haben. Ich bin gespannt, wie Manuela die Städte und Orte auf den Excellence-Routen erlebt." Darüber wird man in einer Kolumne im Excellence-Newsletter und im Reiseblog lesen können. Im Mai begleitet Manuela Leonhard als Fachfrau für Social Media, Storytelling und Handyfotografie die Donau-Reise von Passau bis Budapest auf der Excellence Princess.Manuela Leonhard fotografiert und erzählt über das kulturelle und kulinarische Zürich auf Instagram. Auf ihrem Account "zurich_is_beautiful" rückt sie die Menschen der Stadt ins Rampenlicht. Was aus Liebe zur Limmatstadt entstand, machte sie zu einer der einflussreichsten Social-Media-Influencerinnen von Zürich. Manuela Leonhard wuchs in einem Landgasthof bei Amriswil TG auf, managte ein Hotel, zog vier Kinder gross und verwirklichte ihren Traum vom Fliegen und der grossen weiten Welt - als Flight Attendant und Maître de Cabine bei Crossair und Swiss. 12 Jahre war sie die persönliche Assistentin der Zürcher Stadtpräsidentin. "Yes I can", sagte sie sich Ende 2023 und hängte ihren Job an den Nagel, um sich ganz ihren Herzensthemen zu widmen. Seither überzeugt sie als lebenserfahrene Keynote Speakerin, leidenschaftliche Influencerin und versierte Content Creatorin. Ihr Credo: "Mach es mit Leidenschaft oder gar nicht!" Das, so Manuela Leonhard, sollen alle spüren, denen sie begegnet.Infos und LinksExcellence- auf Instagram (https://www.instagram.com/excellence.flussreisen/) und Facebook (https://www.facebook.com/mittelthurgau)- Donau-Momente zum Teilen (https://www.mittelthurgau.ch/reise/excellence-princess-donau-momente-zum-teilen-eppas2_di) mit Manuela Leonhard - mit der Handy-KameraGeschichten erzählen- Themenreisen von Excellence (https://www.mittelthurgau.ch/alle-reisen/themen-flussreisen)Manuela Leonhard online- Instagram: instagram.com/zurich_is_beautiful- Linkedin: linkedin.com/in/manuela-leonhard- Webseite: manuelaleonhard.chOnlineversion dieser Medienmitteilung (https://www.mittelthurgau.ch/ueber-uns/medien/manuela-leonhard-excellence-botschafterin)Bildmaterial zum Download (https://excellence-flussreisen.wetransfer.com/downloads/b5adf7a31f0601440090a3a10b03174220240327072606/68d5ad)