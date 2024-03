Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

Turnaround mit Rekordumsatz in 2023 abgeschlossen - Beschleunigtes Wachstum in 2024 sehr visibel



Schweizer Electronic hat gestern vorläufige FY-Zahlen für 2023 veröffentlicht. Diese liegen umsatzseitig deutlich über unseren Erwartungen und der Guidance. Ergebnisseitig verfehlt der Konzern seine eigene Zielsetzung und unsere Prognose nur leicht. Für 2024 ist in der Guidance ein deutliches Top Line-Wachstum abgebildet. Insgesamt dürfte dem Konzern damit ein erfolgreiches Jahr bevorstehen.



Umsatzerwartung mit Rekordniveau deutlich übertroffen: Nach vorläufigen Zahlen realisierte SCE in 2023 Konzernerlöse von 139,4 Mio. EUR. Mit einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von 6,4% übertrifft Schweizer hiermit die FY-Guidance (+2-3% yoy) sowie unsere Erwartung (135,5 Mio. EUR) deutlich. Dank des dynamischen Hochlaufs des Handelsgeschäftes steht für Q4 ein signifikantes Umsatzplus ggü. Q4/22 von 20,1%. Mit einem Erlös von 37,2 Mio. EUR im Schlussquartal konnte SCE noch rund 2 Mio. EUR mehr verumsatzen als nach 9M zur Auslieferung anstanden, was u.E. vor allem auf das Handelsgeschäft zurückzuführen sein dürfte. Der Umsatzanteil dürfte demnach hier in 2023 bei rund 30% gelegen haben. Erfreulich ist, dass laut Vorstand die seit langem in der Entwicklung befindliche Embedding-Technologie im vergangenem Jahr bereits einen mittleren einstelligen Mio. EUR-Beitrag zum Konzernumsatz leistete.



Rückkehr in operative Gewinnzone: Nachdem die Finanzkennzahlen in den letzten Jahren deutlich von den Anlaufkosten des chinesischen Werkes bestimmt worden waren, ist seit der Entkonsolidierung der entsprechenden Gesellschaft (SEC) im April 2023 die Profitabilität maßgeblich vom Stammwerk Schramberg sowie dem deutlich wachsenden Handelsgeschäft geprägt. Dies resultierte in 2023 in der Rückkehr in die operative Gewinnzone mit einem EBITDA von 8,9 Mio. EUR (Marge: 6,4%), bereinigt um die positiven Entkonsolidierungseffekte im Zuge der Übertragung der Anteile der SEC an WUS (+38,5 Mio. EUR). Diese fallen niedriger aus als bisher von uns angenommen (46,9 Mio. EUR). Insgesamt schloss man das Jahr nur leicht unter der Managementerwartung (Marge: 7 bis 9%) sowie unserer Prognose (9,9 Mio. EUR; Marge: 7,6%) ab.



Oberes Guidance-Ende in 2024 gut erreichbar: Für 2024 erwartet der Vorstand aktuell Umsätze in der Bandbreite von 140 bis 150 Mio. EUR und setzt nach erfolgreichem Turnaround nun zu einer Fortsetzung des profitablen Wachstums an. Laut Vorstand verfügt man bereits heute über Booked Business in diesem Umfang. Zwar waren im November noch Auslieferungen im Wert von 180 Mio. EUR für 2024 geplant, aufgrund der Absatzschwäche am Automarkt dürften OEMs bei Schweizer aber Verschiebungen in größerem Umfang ins Jahr 2025 beantragt haben, die bei einer deutlichen Erholung des Marktes zurückgenommen werden könnten. Mit unserer unveränderten Prognose sind wir am oberen Ende des Guidance-Korridors positioniert. Ein Ausblick hinsichtlich der Profitabilität dürfte mit Vorlage des Geschäftsberichtes (29. April) erfolgen. Auch hier belassen wir unsere Erwartung zunächst unverändert und bilden eine anhaltende EBITDA-Margensteigerung ab. Trotz der weiter zunehmenden Umsätze im margenschwächeren Handelsbereich dürfte v.a. der steigende Anteil von Embedding-Produkten in der Eigenfertigung hierfür sorgen.



Fazit: Nach dem erfolgreichen Turnaround setzt Schweizer nun zu profitablem Wachstum an. Der Investment Case gewinnt u.E. weiter an Visibilität. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 10,00 EUR.







