BlackRock: Der Vermögensverwalter rockt die Etherum-Blockchain!

BlackRock-CEO Larry Fink: "der erste Schritt der technologischen Revolution auf den Finanzmärkten."

BlackRock (BLK) - ISIN - US09247X1019

Rückblick: Die BlackRock-Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend und konnte im vergangenen Halbjahr rund 26 Prozent zulegen. Der aktuelle Rücksetzer zum 20er-EMA, die recht kurzen Tageskerzen und das geringe Handelsvolumen lassen einen kräftigen Bounce erwarten. Wir sollten dabei berücksichtigen, dass über die Osterfeiertage sowieso wenig los ist an den Börsen, so dass vielleicht erst im Laufe der kommenden Woche Momentum in den Chart kommt. Bis das Allzeithoch vom November 2021 wieder in Reichweite kommt, dürfte es aber noch ein Weilchen dauern.

BlackRock-Aktie: Chart vom 26.03.2024, Kürzel: BLK Kurs: 820.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Oberhalb der gestrigen Kerze hätten wir ein Kaufsignal. Kursziel wäre zunächst das aktuelle Pivot-Hoch vom 8. März bei 845 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Allzu weit unter das Tief von gestern sollten wir das Wertpapier nicht fallen lassen, weil dann zunächst einmal die Luft raus wäre. In einem solchen Fall sollten wir etwas Geduld mit der Aktie haben.

Meinung

BlackRock hat neben einem tokenisierten Bitcoin-ETF auch einen Etherum-ETF aufgelegt. CEO Larry Fink sieht darin "der erste Schritt der technologischen Revolution auf den Finanzmärkten". Die Tokenisierung sämtlicher Finanzanlagen solle bald folgen. Das bedeutet, dass Eigentumsverhältnisse in einer Blockchain abgebildet werden, was u. a. Korruption verhindern soll. Generell sieht Fink in Kryptowährungen eine Assetklasse, die Vermögenswerte in unsicheren Zeiten schützen könne.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 112.64 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 489.24 Mio. USD

Quellennachweis: https://cvj.ch/fokus/blockchain/blackrock-lanciert-tokenisierten-fonds-auf-ethereum/

Meine Meinung zu BlackRock ist bullisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.