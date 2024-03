Die Nordex SE zieht Auftrag aus Schweden an Land: Hierfür hat der Windturbinenbauer von der Holmen Energi AB einen Auftrag über 98 MW erhalten. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Plus-Service für die Turbinen über einen Zeitraum von 30 Jahren. Im Sommer 2025 wird die Nordex Group hierfür 14 Turbinen des Typs N163/6.X für den Windpark Blisterliden in einem Waldgebiet in der nordschwedischen Provinz ...

