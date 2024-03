Der Zentrale Immobilien Ausschuss hat eine Änderung an der Verbandsspitze angekündigt: Der amtierende Präsident Dr. Andreas Mattner will bei der nächsten Wahl im Sommer nicht mehr kandidieren. Als Nachfolgerin wünscht er sich Iris Schöberl. Beim Zentralen Immobilien Ausschuss e. V. (ZIA), dem Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft, bahnt sich ein Wechsel an: Dr. Andreas Mattner, aktueller Präsident des ZIA, will bei der Neuwahl im Juni nicht wieder kandidieren. Seine Wunschnachfolgerin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...