"2023 war für uns ein sehr bedeutendes Jahr. Wir feierten das 50-jährige Jubiläum unseres großartigen Unternehmens, verzeichneten wiederholt finanzielle Rekordergebnisse und konnten Innovationen vorstellen, die die Gastrobranche erneut revolutionieren werden", berichtet der sichtlich stolze Rational-Chef Dr. Peter Stadelmann. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Landsberg am Lech legte am Morgen des 27. März 2024 den Geschäftsbericht für das Jahr 2023 vor. Umsatzerlöse wachsen um über 100 Millionen Euro auf 1,126 Milliarden Euro Bereits in den ersten neun Monaten 2023 wies Rational starke Umsatz- ...

