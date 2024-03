Köln (ots) -WDR 3 steht als bedeutendste Kulturplattform in NRW wie kaum ein anderes Medium für redaktionelle Vielfältigkeit und bereichernde Kultur-Erlebnisse. Ein guter Grund, auf sechs Jahrzehnte kreatives Schaffen zurück zu blicken und den runden Geburtstag im Rahmen einer großen Jubiläumsgala gebührend zu feiern.WDR-Intendant Tom Buhrow: "WDR 3 ist ein Kulturradio der Extraklasse und das bedeutendste Feuilleton Nordrhein-Westfalens. Hier findet man alles, was das Kulturherz begehrt: Klassik, Jazz, Worldmusic, Literatur und Hörspiele. Dieses Angebot noch breiter on demand anzubieten, steht ganz fest auf dem Zukunftsplan. Allen WDR 3-Fans wünsche ich am 30. März viel Spaß bei der Geburtstagsgala - vor Ort, am Radio und im Netz."Die Gala findet am kommenden Samstag, den 30. März, ab 19.00 Uhr im Anneliese Brost Musikforum Ruhr in Bochum statt:Top Acts sind die Bochumer Symphoniker unter der Leitung von Chefdirigent Tung-Chieh Chuang, Entertainer Götz Alsmann, Star-Geiger Daniel Hope, Trompeter Simon Höfele und FlötistinDorothee Oberlinger. Moderiert wird die Gala von den WDR 3-Moderator:innen Claudia Dichter und Jörg Lengersdorf. Das Jubiläums-Event wird live auf WDR 3 und im Livestream zu hören sein.WDR 3 ist am 29. März 1964 mit dem "Rosenkavalier" gestartet und hat sich zu einem vielseitigen und modernen Kulturradio gewandelt. Es ist eines der bekanntesten Kulturradios in Deutschland und sowohl in NRW als auch bundesweit erfolgreich. Auch immer mehr Jüngere schätzen das Angebot und werden Teil der Fangemeinschaft. Die wichtigsten Höhepunkte aus 60 Jahren WDR 3 sind ab sofort auf einer virtuellenWDR 3-Zeitreise auf der Homepage des Senders zu sehen und zu hören.WDR 3 ist außerdem einer der größten Musikproduzenten in NRW und gleichzeitig mit vielen Kulturpartnern im Land verbunden. Zum ständig wachsenden Netzwerk gehören Einrichtungen aus allen Bereichen des kulturellen Lebens, darunter Bands und Orchester, Konzerthäuser, Theater, Festivals, Museen und viele mehr. Zusammen mit seinen Kulturpartnern beschert WDR 3 den Menschen in NRW unvergessliche Kulturereignisse.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de - dort finden Sie u.a. Kurz-Interviews mit mitwirkenden Künstler:innen der WDR 3-Geburtstags-Gala.Fotos zum 60. Geburtstag von WDR 3 finden Sie bei ARD-Foto.de (https://ard-foto.de/)Pressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:FOOLPROOFED GmbH (im Auftrag des WDR)Markus HermjohannesTelefon 0178 2515328pr@foolproofed.dewww.foolproofed.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5744803