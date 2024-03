DJ Euroraum-Wirtschaftsstimmung verbessert sich im März wie erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im März wie erwartet aufgehellt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 96,3 (Februar: 95,5) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Indexanstieg auf 96,3 Zähler gerechnet.

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone erhöhte sich auf minus 8,8 (minus 9,5) Punkte, was gleichfalls den Erwartungen entsprach. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Anstieg auf minus 14,9 (minus 15,5) Punkte gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten. Die Zuversicht im Diensteistungssektor stieg auf plus 6,3 (plus 6,0) Punkte.

Link: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en

March 27, 2024 06:17 ET (10:17 GMT)

