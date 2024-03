Die Lucid-Aktie konnte den Kursanstieg vom Montag nach der Finanzspritze aus Saudi-Arabien am Dienstag nicht fortsetzen und die Vortagesgewinne wurden wieder abgegeben. Damit sich die charttechnische Situation nicht weiter verschlechtert, muss nun eine Unterstützung halten.Mit dem Kursrutsch von 5,5 Prozent am Dienstag droht die Lucid-Aktie wieder unter das bisherige Jahrestief bei 2,54 Dollar zu fallen. Zumal der Kurs am Montag trotz guter Nachrichten eiskalt am GD50 (3,12 Dollar) abprallte. Einziger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...