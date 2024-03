Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Rund 130 Mrd. in 210 Einzelbonds wurden in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres am Primärmarkt für EUR Corporate Bonds begeben und damit so viel wie in keinem anderen Q1 zuvor, so die Analysten der Helaba.Insbesondere im Februar habe sich das Emissionsvolumen deutlich besser als in den vorangegangenen Jahren entwickelt. Mit einer Durchschnittsgröße von knapp 630 Mio. EUR seien die Einzelbonds seit Januar gerechnet merklich größer als noch 2023 gewesen. Am deutlichsten habe sich der Größenunterschied im sehr langen Laufzeitensegment gezeigt. Aus heutiger Sicht würden die Analysten erwarten, dass sich das Marktvolumen von seinem Tiefpunkt in 2022 weiter erhole. Treibende Faktoren dürften unter anderem die unveränderten Investitionsbedürfnisse der Unternehmen sowie nicht zuletzt auch das stabilere Preisumfeld sein, das die Planung der Platzierungen erleichtern dürfte. ...

