Hannover (www.anleihencheck.de) - Im Vergleich zur letzten Ausgabe unserer Wochenpublikation, in der wir über einen sehr aktiven Primärmarkt berichten konnten, war in den letzten fünf Handelstagen keine Neuemission zu verzeichnen, so Dr. Frederik Kunze und Lukas Kühne von der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...