Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Seit Jahresbeginn wurde das kurze Ende der Zinsstrukturkurve neu bewertet, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM.Die Märkte würden nun sehnsüchtig auf die Mitteilung der großen Zentralbanken über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkungen warten, die im Juni beginnen dürften. Doch auch wenn der Juni ein günstiger Zeitpunkt sein möge, sei nichts in Stein gemeißelt. ...

