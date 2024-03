Ford hat Allego mit der Installation von Hunderten Schnellladesäulen an seinen Händlerstandorten in Europa beauftragt. Der Aufbau soll noch in diesem Jahr beginnen. Die neuen Allego-Ladestationen werden eine Ladeleistung von bis zu 400 kW bieten und rund um die Uhr zugänglich sein. Ford betont, dass die Säulen mit allen CCS-fähigen Fahrzeugen kompatibel sind. Ford-Kunden würden aber von "bevorzugten Energie-Preise" sowie dem "zusätzlichen Vorteil ...

