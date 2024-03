Am Mittwochvormittag erlebte die Aktie von ProSiebenSat.1 einen Rückgang von bis zu vier Prozent und näherte sich damit ihrer 50-Tage-Linie an. Auslöser für den Kursrückgang war die Ablehnung einer Aufspaltungsforderung durch das Unternehmen, angestoßen von seinem italienischen Großaktionär MFE.ProSiebenSat.1 hat den Vorschlag von MFE (Media for Europe), das Unternehmen aufzuspalten, offiziell zurückgewiesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...