Neue Basiswerte - Pünktlich zum Osterfest

In großen Schritten nähern wir uns dem Osterfest, passend dazu haben wir unseren Angebotskatalog von Basiswerten um ein paar "Ostereier" vergrößert.



Appian Corp.



Passend zu der anhaltenden Rallye unterschiedlicher Technologietitel wie Broadcom und Oracle nehmen wir die Appian Corporation in unseren Basiswerte-Katalog auf. Die Appian Corp. ist nun seit knapp 25 Jahren aktiv und bietet ihren Kunden primär Software-Dienstleistungen an. Das Unternehmen hat sich auf das sogenannte "Platform as a Service" Geschäftsfeld spezialisiert und bedient Kunden aus diversen Branchen. Zusätzlich dazu ist das Unternehmen ebenfalls im Bereich der Robotik und der damit verbundenen Prozessautomatisierung tätig.



Die Aktie des Unternehmens notiert aktuell bei ca. 38 USD und ist an der amerikanischen NASDAQ® gelistet. Die HSBC bietet ein maßgeschneidertes Angebot von Open End-Turbo-Call-Optionsscheinen auf den Basiswert an.









Imerys



Für alle, die genug von KI und Software haben, aber dennoch an den Trends der Zukunft partizipieren möchten, haben wir ebenfalls einen neuen spannenden Basiswert. Mit Imerys wächst unser Angebotskatalog um einen eingesessenen französischen Bergbau- und Baustoffspezialisten. Imerys ist in der Branche seit Jahren aktiv und international präsent. Jüngst verkündete das Unternehmen sein neues Großprojekt: Dabei handelt es sich um das Vorhaben, die zweitgrößte Lithium Mine Europas in Beavoir im französischen Massif Central zu erschließen. Lithium zählt zu den wichtigsten seltenen Erden und dient als strategische Ressource. Lithium wird unter anderem für die Herstellung von Computern, Smartphones und Elektroautos benötigt. Abseits dieses Prestigeprojekts ist das Unternehmen zusätzlich in Geschäftsfeldern wie der Herstellung von Bau- und anderen Herstellungsstoffen tätig.



Die Imerys-Aktie, die der Pariser Börse Euronext heimisch ist, notiert derzeit bei ca. 31 EUR. Seit kurzem finden Sie bei der HSBC einige Open End-Turbo-Optionsscheine vom Typ Call.









HSBC Handelszeiten grundsätzlich trotz USA Zeitumstellung unverändert



In den USA ist bereits auf Sommerzeit umgestellt worden. Daher fällt das Handelsende der US-Aktienbörsen bis zur Umstellung auf Sommerzeit in Zentraleuropa am 31. März auf 21 Uhr MEZ. Der Handel unserer Hebel- und Anlageprodukte auf US-Aktien und -Indizes ist jedoch grundsätzlich weiterhin bis 22 Uhr möglich. Allerdings wird es aufgrund geringerer Liquidität außerhalb der Handelszeiten der Basiswerte in den USA zu Ausweitungen der Spreads unserer Zertifikate und Optionsscheine kommen. Jedoch haben Sie vielfaltige Möglichkeiten, um von unseren unveränderten Handelszeiten zu profitieren.







