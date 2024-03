Nvidia mit neuem Super-Chip

Nvidia (ISIN US67066G1040) hat vergangene Woche den neuen Chip Blackwell B200 vorgestellt, der die Marktdominanz bei Hardware für künstliche Intelligenz wesentlich steigern könnte. CEO Huang beschrieb den Chip auf der KI-Konferenz GTC 2024 im Silicon Valley als deutlich stärker als der aktuelle Marktführer - mit 208 Mrd. Transistoren im Vergleich zu 80 Mrd. im letztjährigen H100 soll die Rechenleistung für große Sprachmodelle massiv gesteigert werden. Laut Huang ist der Chip beim "Training" von KI-Modellen doppelt und bei der "Inferenz" fünfmal so leistungsfähig (die Antwortzeit von KI-Modelle wie z.B. ChatGPT). Man ziele auf Kunden wie Amazon, Google, Meta, Microsoft, Tesla und Open AI ab; zudem wurden Partnerschaften mit den Software-Häusern Ansys, Cadence und Synopsys bekannt. Wer auf dem aktuellen Kursniveau lieber mit Puffer agiert, greift zum Zertifikat.



Discount-Strategie mit 18,4 Prozent Puffer (Juni)



Der Discounter der DZ Bank mit der ISIN DE000DQ0N1X9 bringt bei einem Preis von 697,50 Euro unter der Annahme konstanter Wechselkurse eine Rendite von 40,90 Euro oder 25 Prozent p.a., wenn die Aktie am 21.6.24 oberhalb des Caps von 800 US-Dollar schließt. Barausgleich in allen Szenarien.



Discount-Strategie mit 22,8 Prozent Puffer (September)



Das baugleiche Produkt mit längerer Laufzeit gibt"s von Morgan Stanley (ISIN DE000ME8J0E6): Beim Preis von 665,65 und konstanten Wechselkursen ist eine Rendite von 72,75 Euro oder 21 Prozent p.a. drin, sofern die Aktie am 20.9.24 über dem Cap von 800 US-Dollar notiert. Immer Barausgleich.



Quanto-Bonus-Strategie mit Cap und 24,4 Prozent Puffer (September)



Das wechselkursgesicherte Quanto-Bonus-Zertifikat mit Cap der HVB mit der ISIN DE000HD41MM8 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 1.000 Euro (!), wenn die Aktie bis zum Bewertungstag 20.9.24 niemals die Barriere von 700 US-Dollar verletzt (Sicherheitspuffer 24,4 Prozent). Aus dem Preis von 862,80 Euro ergibt sich eine Renditechance von 137,20 Euro oder 31,3 Prozent p.a.



ZertifikateReport-Fazit: Nvidia baut seine Vormachtstellung in der Wertschöpfungskette künstlicher Intelligenz weiter aus - wer auf Rekordniveau einen defensiven Einstieg sucht, kann es dank der hohen Volatilität der Aktie mit attraktiven Seitwärtsrenditen und komfortablen Puffern angehen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nvidia-Aktien oder von Anlageprodukten auf Nvidia -Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.



Autor: Thorsten Welgen