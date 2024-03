Krypto-Experte nennt Top 10 Altcoins für Bullenmarkt 2024

Im Jahr 2024 könnten verschiedene Altcoins erheblich von zentralen Markttrends und Narrativen profitieren. Hier gibt es immer wieder eine vielversprechende Gelegenheit für Anleger, ihr Portfolio frühzeitig zu diversifizieren. Angesichts der sich abzeichnenden Altcoin-Saison ist scheint es dabei durchaus klug, Positionen in Projekten zu etablieren, die von dominierenden Branchenthemen begünstigt werden.

Ein frühzeitiges Engagement in ausgewählten Altcoins, die solche Schlüsseltrends aufgreifen, könnte Investoren in die Pole-Position bringen, bevor die allgemeine Marktdynamik diesen Segmenten einen signifikanten Auftrieb verleiht. Doch welche Narrative sind in 2024 spannend? Der folgende Krypto-Influencer hat bei genauerem Hinsehen dazu eine klare Meinung.

Top 10 Altcoins für Bullenmarkt: Fokus auf KI

Im Jahr 2024 zeichnet sich der Trend der künstlichen Intelligenz (KI) und dezentralen privaten Netzwerke (DePIN) als zentrale Narrative ab, die den Kryptomarkt maßgeblich beeinflussen könnten. Der Experte hat seine Top-10 Altcoins zusammengestellt, die er für den nächsten Bullenmarkt hält und die besonders diesen Zukunftstrends Rechnung tragen.

An der Spitze der Liste steht Bittensor (TAO). Dabei handelt es sich um einen Coin, der eng mit der Entwicklung und Anwendung von KI-Technologien im Blockchain-Bereich verbunden ist. Ebenso empfiehlt der Experte Fetch.ai (FET). Dies ist ein Projekt, das auf die Automatisierung digitaler Ökonomien durch KI abzielt, und den Render Token (RNDR), der sich auf das Rendering von KI-generierten Bildern und Videos konzentriert.

AGRS und AIOZ setzen ebenfalls auf KI, wobei AGRS die KI-gestützte Entscheidungsfindung in Smart Contracts verbessert und AIOZ ein dezentralisiertes CDN (Content Delivery Network) anbietet, das sich um DePIN dreht. NOIA (Semi AI) fokussiert sich auf die Optimierung von Netzwerkinfrastrukturen durch semi-autonome KI-Algorithmen.

Ferner beinhaltet die Liste des Influencers$OLAS, GTAI und LAI, die alle auf innovative Weise KI in die Blockchain-Technologie integrieren wollen. Der Fokus scheint klar. Die Auswahl spiegelt das starke Potenzial wider, das KI und DePIN für den Kryptomarkt im Jahr 2024 und darüber hinaus bergen.

Welche Krypto-Trends für 2024?

Die Konzentration auf Altcoins, die sich ausschließlich auf künstliche Intelligenz und dezentrale private Netzwerke fokussieren, könnte jedoch eine zu einseitige Strategie darstellen. Während diese Bereiche zweifellos spannend und zukunftsweisend sind, bieten auch etablierte Altcoins, die als Basisinvestments dienen, sowie andere aufkommende Trends im Kryptomarkt interessante Chancen. Meme-Coins und Gaming-Token dürften ebenfalls signifikante Stärke und Potenzial für Wachstum zeigen. Eine diversifizierte Herangehensweise, die auch solche dynamischen und interaktiven Segmente umfasst, könnte Anlegern eine bessere Partizipation am Aufschwung des breiten Markts ermöglichen, ohne sich allzu sehr von AI Kryptos abhängig zu machen.

Meme-Coin mit Potenzial: Dogecoin20 & Slothana

Dass Meme-Coins Anfang 2024 eines der stärksten Marktsegmente sind, ist unbestritten. So konnten zahlreiche Projekte direkt in die Top 100 explodieren. Tagein tagaus vervielfachen sich einige Meme-Coins auf den DEX. Doch welche Meme-Coins könnten risikobereite Anleger in ihr Portfolio einstreuen? Aktuell offenbaren Dogecoin20 und Slothana Momentum.

Der Dogecoin20 Presale überschritt rasch die Marke von 10 Millionen US-Dollar. Dieser Meilenstein scheint ein Beweis für das weiterhin enorme Interesse an Meme-Coins und deren Potenzial für virale Erfolge. Trotz seiner Inspiration durch Dogecoin, strebt Dogecoin20 mit einzigartigen Merkmalen nach Differenzierung. Die Verwendung der Ethereum-Blockchain garantiert Effizienz und Sicherheit, während das Staking passive Einkünfte ermöglicht. Ein limitiertes Angebot an Tokens unterstützt zudem die Vermeidung von Inflation.

SLERFs beeindruckender Aufstieg prägte den Meme-Coin-Trend in den letzten Tagen. Slothana, neu auf der Solana-Blockchain und mit einem Faultier-Symbol, folgt ohne traditionellen Presale. Vielmehr gibt es hier Direktinvestitionen via Solana-Transfer für Airdrop-Token. Mit einem Wechselkurs von 1 $SOL zu 10.000 $SLOTH und dem zunehmenden Interesse an Solana-Meme-Coins, bietet Slothana eine attraktive Option für Investoren. Einfach Geld an die besagte Solana-Adresse schicken und SLOTH Token erhalten.

Gaming vor Massenakzeptanz: Das möchte 5thScape

Gaming könnte auch 2024 einen Krypto-Trend darstellen, wobei 5thScape (5SCAPE) mit dem Fokus auf Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) Technologien eine führende Rolle einnehmen könnte. Das neue Projekt konnte bereits jetzt über 2,5 Millionen US-Dollar einsammeln.

Die Kombination aus VR/AR und Blockchain-Technologie hat das Potenzial, das Wachstum beider Bereiche voranzutreiben und ihre globale Akzeptanz zu erweitern. 5thScape möchte hier die Produkte breit zugänglich und kompatibel mit vorhandener VR-Hardware mache. Ferner plant das Team sogar, eigene VR-Headsets und AR-Gaming-Stühle zu entwickeln. Mit einem Angebot von 5,21 Milliarden Tokens und einem Vorverkauf, der 80 Prozent dieser Tokens freigibt, möchte 5thScape bis zu 15 Millionen US-Dollar generieren. Auch eine breite Auswahl eigener Games steht schon früh bereits - Hype-Potenzial scheint 5SCAPE immanent.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.