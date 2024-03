Solana Kurs Prognose: Kann der SOL-Token bald Ethereum überholen?

Die letzten Wochen und Monate verlieren für Solana (SOL) äußerst bullisch, denn die Kryptowährung konnte ein unglaubliches Comeback liefern. Nachdem der Krypto-Coin Anfang 2023 noch für einen Preis von unter 10 US-Dollar gehandelt wurde, überschritt er erst vor zwei Wochen die Marke von 200 US-Dollar. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Stetige Verbesserung des Netzwerks, neue Updates für die Blockchain und natürlich die Tatsache, dass Solana-Meme-Coins wie BONK, Smog oder dogwifhat (WIF) eine unglaubliche Meme-Coin-Rallye ausgelöst haben.

Kein Wunder, dass immer mehr Stimmen aus der Krypto-Welt laut werden, die Solana als direkten Konkurrenten zu Ethereum sehen und sogar vorhersagen, dass der SOL-Token in Bezug auf die Marktkapitalisierung die zweitgrößte Kryptowährung der Welt überholen könnte. Doch was ist wirklich dran an dieser Theorie?

Solana ist meistgenutzte Blockchain des Jahres

Ein Blick auf das bisher noch recht junge Jahr zeigt, dass Solana das mit Abstand am häufigsten genutzte Blockchain-Netzwerk darstellt. So erklärte der selbsternannte "Krypto-Ausbilder" Davinci Jeremie seinen fast 600.000 Followern auf X (ehemals Twitter), dass fast die Hälfte aller Blockchain-Transaktionen über das Solana-Ökosystem durchgeführt wurden. Auf Platz zwei folgt Ethereum - allerdings mit großem Abstand, denn gerade einmal 12,73 % aller Transaktionen erfolgten über das Netzwerk der zweitgrößten Kryptowährung.

Do you think Solana will flip Ethereum in market capitalization within a year?

Gleichzeitig stellt er in seinem Tweet die Frage, ob Soalan innerhalb eines Jahres dazu in der Lage sein könnte, Ethereum zu überholen und sich selbst als zweitgrößte Kryptowährung zu etablieren.

Tatsächlich gibt es durchaus einige Stimmen, die genau diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Denn das starke Interesse am Solana-Ökosystem könnte eine Art selbsterfüllende Prophezeiung mitbringen: Mehr Krypto- und Blockchain-Entwickler nutzen auf Grund des erhöhten Interesses häufiger das Solana-Netzwerk, was zu mehr Anwendungsmöglichkeiten, Verbesserungen und Krypto-Coins im Ökosystem führt, was wiederum das Interesse der Nutzer erhöht. So könnte ein Kreislauf entstehen, der sich selbst immer weiter pusht und tatsächlich ermöglicht, dass Solana das Ethereum-Ökosystem überholen kann.

Ein weiterer Hauptgrund dafür, dass viele Anleger die Blockchain von Solana dem Ethereum-System vorziehen, dürften die unterschiedlichen Kosten sein: Während im Solana-Netzwerk eine Überweisung nur wenige Cent kostet, müssen Anleger auf der Ethereum-Main-Chain gerne 50 US-Dollar und mehr zahlen.

Solana-Wachstum nicht mehr aufzuhalten?

Seitdem Solana mit einem starken Kursanstieg Anfang Oktober 2023 begonnen hat, scheint es so, als ob der Kurs nicht mehr stoppen möchte. So konnte erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal seit November 2021 die Marke von 200 US-Dollar überschritten werden. Aktuell liegt der SOL-Preis zwar mit einem Wert von 185,89 US-Dollar etwas darunter, doch alleine beim Blick auf den letzten Monat (siehe Bild unten) liegt Solana mit 67,03 % im Plus.

Hinzu kommt die Tatsache, dass immer mehr Meme-Coins auf der Solana-Blockchain explodieren und immer mehr Investoren in das Ökosystem bringen. Erst kürzlich konnte zum Beispiel Book of Meme (BOME) innerhalb von nur zwei Tagen nach der Einführung eine Marktkapitalisierung von über 1,5 Milliarden US-Dollar erreichen.

Der Solana (SOL) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Realistisch betrachtet, liegt Solana allerdings gerade in Bezug auf die Marktkapitalisierung noch weit hinter Ethereum zurück. Während der SOL-Token nämlich mit über 82,4 Milliarden US-Dollar aktuell "nur" Platz 5 beanspruchen kann, liegt Ethereum mit über 428 Milliarden US-Dollar noch in weiter Ferne. Dass Solana also die zweitgrößte Kryptowährung innerhalb des nächsten Jahres verdrängen wird, scheint eher unwahrscheinlich.

Allerdings sind tatsächlich die Solana-Meme-Coins ein nicht zu unterschätzender Faktor, der bereits in der Vergangenheit viele Krypto-Anleger überzeugen konnte. Nachdem Smog zeitweise der am stärksten wachsende Token in der Krypto-Welt war, konzentriert sich nun das Interesse vieler Anleger auf ein neues Projekt, das unter dem Namen Slothana auf sich aufmerksam macht.

Ist Slothana der nächste Solana-Meme-Coin mit Gewinngarantie?

Erst seit wenigen Tagen läuft der Slothana ($SLOTH) Presale, doch scheint schon jetzt ein reges Interesse an dem neuen Meme-Coin im Solana-Ökosystem zu bestehen. Denn um an den verschiedenen Airdrops teilnehmen zu können, müssen die interessierten Anleger aktuell SOL-Token an die Slothana-Wallet schicken, um noch vor dem offiziellen Launch erste $SLOTH-Token zu erhalten. Diese Idee scheint gut anzukommen, gerade auch auf Grund des starken Wechselkurses: Für 1 SOL erhalten die Anleger nämlich satte 10.000 $SLOTH.

Sollte der $SLOTH-Token tatsächlich in die Fußstapfen der erfolgreichen Solana-Projekte der letzten Wochen und Monate treten können, dann könnten schon schnell nach dem offiziellen Launch besonders starke Kursgewinne möglich werden. So ist selbst eine 100x-Veränderung möglich - bestes Beispiel der jüngsten Vergangenheit hierfür ist BOME. Bereits jetzt wurden fast 700.000 US-Dollar in SOL an das Projekt gesendet, was das rege Interesse unterstreicht.

Wer also selbst einen Airdrop erhalten möchte und noch vor dem Launch die ersten $SLOTH-Token sammeln will, der sollte rechtzeitig investieren. Denn wann genau der Launch stattfinden wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wer allerdings den richtigen Zeitpunkt verpasst, der könnte auch die potenziellen Gewinne verpassen.

