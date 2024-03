Ethereum Kurs Prognose: Ist ein Kursziel von 10.000 Dollar zu optimistisch?

Während der Bitcoin-Kurs längst ein neues Allzeithoch erreicht hat, hängt Ethereum hinterher. Auch Konkurrent Solana (SOL) hat in Bezug auf die Marktkapitalisierung ein neues Allzeithoch erreicht, auch wenn der Kurs mit 260 Dollar schon höher war. Ethereum (ETH) notiert dagegen noch 27 % unter seinem Allzeithoch von 4.891 Dollar. Die Prognosen für die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung sind dennoch bullish. Viele Experten gehen davon aus, dass der Kurs auf über 10.000 Dollar bis Ende nächsten Jahres steigen kann. Ist das wirklich möglich?

Konkurrenz schläft nicht

Solana hat nach seinem Aufstieg als Ethereum-Killer im Jahr 2021 eine Weile gebraucht, um dem Namen gerecht zu werden. Nach einem Raketenstart ist es für SOL genauso schnell wieder bergab gegangen, da die Kryptobörse FTX und die Unternehmen um Sam Bankman-Fried einen großen Anteil aller im Umlauf befindlichen SOL gehalten haben. Mit dem FTX Crash hat es auch kurz so ausgesehen, dass Solana mit untergehen würde. Auch die ständigen Netzwerkausfälle haben das Vertrauen der Anleger nicht unbedingt gestärkt. Inzwischen sieht es aber anders aus und Solana hat aufgeholt.

Do you think Solana will flip Ethereum in market capitalization within a year? pic.twitter.com/SerZGMT2IG - Davinci Jeremie (@Davincij15) March 27, 2024

Die aktuelle Entwicklung im Solana-Ökosystem wirkt wie ein Sog, der immer mehr Entwickler und User auf die Blockchain treibt, wodurch Ethereum bald nicht nur in Bezug auf Kosten und Transaktionsrate hinterherhinken könnte, sondern auch immer weniger relevant für neue Projekte werden könnte. Die Gebühren auf Ethereum können jetzt schon 50 - 100 Dollar betragen. Ein Anstieg des ETH-Kurses auf 10.000 Dollar würde wohl Transaktionsgebühren von mehreren hundert Dollar bedeuten und da stellt sich die Frage, wer noch bereit sein wird, das zu zahlen, wenn man auf Solana einen Bruchteil eines Cents für eine Transaktion zahlt.

BlackRock setzt auf Ethereum

Der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, ist erst kürzlich auf den Geschmack gekommen und schwört auf Ethereum. Das Unternehmen hat erst kürzlich den ersten tokenisierten Fonds auf der Ethereum Blockchain gelauncht und der CEO Larry Fink macht in Interviews kein Geheimnis daraus, dass er denkt, dass die Tokenisierung von Vermögenswerten die Zukunft ist, wobei Ethereum seiner Meinung nach eine zentrale Rolle spielen wird.

BLACKROCK LAUNCHES ITS FIRST TOKENIZED FUND, BUIDL, ON THE ETHEREUM NETWORK. pic.twitter.com/tBLz1Rpk1Z - BITCOINLFG® (@bitcoinlfgo) March 21, 2024

Neben der Tokenisierung von Vermögenswerten plant BlackRock auch einen Spot Ethereum ETF auf den Markt zu bringen. Der Bitcoin ETF von BlackRock war der schnellste, der jemals die 10 Milliarden Dollar AUM Marke (Assets under Management - verwaltetes Vermögen) geknackt hat. Sollte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dem zustimmen, dürfte wohl auch der ETH-Kurs durch die Decke gehen, wie man es bei Bitcoin seit der Zulassung der Bitcoin ETFs auch beobachten kann.

Es sieht also nicht danach aus, als würden die hohen Gebühren User und Unternehmen davor abschrecken, Ethereum zu nutzen, sodass auch der ETH-Kurs in diesem Bullrun noch ordentlich steigen und die 10.000 Dollar Marke geknackt werden könnte. Immerhin arbeiten die Entwickler auch mit Hochdruck daran, die Blockchain schneller und günstiger zu machen und erfolgreiche Projekte werden weiterhin Nutzer in das Ökosystem ziehen. Dabei spielen auch Meme Coins eine zentrale Rolle, die in der aktuellen Meme Coin Season oft Bewertungen von mehreren Milliarden Dollar erreichen können, wie neben Shiba Inu (SHIB) auch PEPE und FLOKI beweisen. Mit Dogecoin20 kommt bereits der nächste Meme Coin auf den Markt, bei dem das gelingen könnte.

DOGE20: Dogecoin auf Ethereum

Dogecoin ist der erfolgreichste Meme Coin überhaupt und hat zwischenzeitlich eine Bewertung von weit mehr als 50 Milliarden Dollar erreicht. Allerdings ist der Coin inflationär aufgebaut und durch den Proof of Work Mechanismus zur Konsensfindung sehr rechenintensiv, was zu einem hohen Energiebedarf führt. Mit Dogecoin20 ($DOGE20) kommt ein neuer Coin auf den Markt, der auf Ethereum basiert und damit eine Art "2.0-Version" des Vorgängers darstellt, da $DOGE20 nicht inflationär aufgebaut und mit dem Proof of Stake Mechanismus von Ethereum deutlich umweltfreundlicher ist.

($DOGE20 Token-Vorverkauf - Quelle: Dogecoin20-Website)

Bei $DOGE20 haben Anleger noch den großen Vorteil, dass der Coin noch im Vorverkauf erhältlich ist und noch nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird. Der Presale hat innerhalb von zwei Wochen mehr als 10 Millionen Dollar eingebracht, wodurch das Potenzial des Coins schnell deutlich wird. Der Countdown auf der Website zeigt noch 24 Tage an, bis der Vorverkauf endet und $DOGE20 an den Kryptobörsen gelistet wird.

Aufgrund der hohen Nachfrage während des Presales erwarten Experten eine Kursexplosion nach dem Launch, wobei ein Anstieg von mehr als 2.000 % durchaus denkbar wäre, sodass $DOGE20 der nächste Milliarden Dollar Meme Coin auf Ethereum werden könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.