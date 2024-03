Die Aktie von Merck & Co hat sich zuletzt stark entwickelt. Im 3-Monatsvergleich ist das Papier mit einem Plus von 16,6 Prozent der fünftstärkste Wert im Dow Jones. Heute dürfte das die Aktie sogar auf ein neues Rekordhoch klettern. Nach US-Börsenschluss konnte die Aktie am Dienstag fast fünf Prozent zulegen auf 131,50 Dollar. Grund ist die Zulassung eines vielversprechenden Medikaments.Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat Sotatercept (Handelsname: Winrevair) zur Behandlung von pulmonaler arterieller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...