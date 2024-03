Inmitten des glitzernden Spektakels des China Development Forums (CDF) in Peking, auf dessen Bühne China ausländische Investoren und Top-Manager am vergangenen Wochenende umwarb, richtete die Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, eine deutliche Warnung an das Gastgeberland. Ihre Botschaft war unmissverständlich: China stehe an einem kritischen Punkt, an dem es sich entscheiden musste, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...