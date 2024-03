Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Der Goldpreis stieg vergangene Woche auf ein neues Allzeithoch bei 2.222 US-Dollar an, nachdem der Zinsentscheid der US-Notenbank (FED) am Mittwochabend weniger restriktiv war, als die Märkte befürchtet hatten, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Seit Mitte Februar könne Gold somit ein Plus von 11% verbuchen. Spekulative Käufe hätten diesen Anstieg unterstützt, nachdem der Goldpreis auf den Zinsentscheid hin aus einer Konsolidierungsformation bullisch habe ausbrechen können, was Anschlusskäufe nach sich gezogen habe. Zum Wochenschluss sei der Preis jedoch wieder zurückgefallen auf das vorherige Ausbruchsniveau mit einem Tief bei 2.156 US-Dollar je Feinunze, anstatt weiter anzusteigen. Solange die aktuell wichtige Unterstützung bei 2.150 US-Dollar nicht wieder nach unten durchbrochen werde, bestehe eine gute Chance, dass sich die Rally in den nächsten Wochen fortsetzen könne. ...

