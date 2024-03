Nachdem es mit den Aktienkursen der Energieriesen BP, ENI und OMV in den vergangenen Wochen deutlich bergauf ging, korrigieren sie im heutigen Handel wieder. Dies liegt auch daran, dass sich die Ölpreise nun aktuell ebenfalls in einer Konsolidierungsphase befinden. So haben die Ölpreise heute an ihre Vortagesverluste angeknüpft.Am Mittag kostete ein Barrel Brent 85,63 US-Dollar. Das waren 62 Cent weniger als am Vorabend. WTI fiel um 55 Cent auf 81,07 Dollar. Druck auf die Erdölpreise übte der zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...