HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich stellt seinen Vorstand um Konzernchef Lars Brzoska neu auf. Der Aufsichtsrat habe Heike Wulff (43) mit Wirkung zum 1. Mai als designierte Finanzchefin in den Vorstand berufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Sie kümmert sich in dem Führungsgremium zunächst um die Bereiche Steuern, Accounting und Controlling. Der bisherige Finanzchef Volker Hues (60) verantwortet derweil weiterhin unter anderem die Bereiche Investor Relations, IT und Einkauf. Mit Ablauf seines bis Ende März 2027 laufenden Vertrags soll er die Zuständigkeiten dann komplett an Wulff übergeben.

Zudem wird Maik Manthey (48) ab 1. Juli neuer Technikvorstand des Hamburger MDax -Konzerns. Die aktuell verantwortliche Vorständin Sabine Neuß (55) verlässt das Unternehmen zum Halbjahr aufgrund unterschiedlicher strategischer Auffassungen, wie es in der Mitteilung hieß. Weiterhin wird der aktuelle Vertriebsvorstand Christian Erlach (61) sein Mandat altersbedingt nicht verlängern und spätestens Ende des Jahres ausscheiden. Über seine Nachfolge werde Jungheinrich zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

An diesem Donnerstag wollen die Hamburger ihre Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorlegen./lew/jha/