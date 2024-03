Der Euro hat sich zur Wochenmitte zunächst kaum verändert. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0825 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0855 Dollar festgesetzt.Der Japanische Yen setzt unterdessen seinen Sinkflug fort. Zum Dollar fiel die Währung auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 1990 (0,0066 JPY/USD). ...

