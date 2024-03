Frankfurt (ots) -Der Elektroautomobilhersteller XPENG Motors mit Hauptsitz in Guangzhou, China, gibt seinen offiziellen Marktstart in Deutschland bekannt. Ab Mai können Kunden die Sportlimousine P7 und das SUV G9 bei XPENG-Vertragshändlern Probe fahren und bestellen. Zum Verkaufsstart in Deutschland gibt es das Flaggschiff G9 in einer speziellen Launch Edition.Die Marke XPENG startet nach Norwegen, Schweden, Dänemark und den Niederlanden jetzt auch in Deutschland. Die technikaffine Elektroautomarke kombiniert hohe Ansprüche an Haptik und Optik. Mit seinen Modellen hat XPENG bereits erste Meilensteine gesetzt. Im NAF Test 2023 des Norwegischen Automobilverbandes konnten sowohl der G9 als auch der P7, beide in der Allrad Version "Performance", überzeugen. Sowohl bei der Reichweite als auch bei der Ladegeschwindigkeit wurden die WLTP-Werte bzw. Werksangaben übertroffen. Damit belegten sie im Gesamtranking die Plätze 1 und 2.Marktstart mit 2 ModellenZum Start führt XPENG zwei Modelle ein: die sportliche Limousine P7 und das SUV G9. Für maximales Fahrerlebnis und Wohlfühlatmosphäre verfügen Modelle bei XPENG über Vollausstattung wie zum Beispiel Full-LED Scheinwerfer, Parkassistent mit 360° Kamera, den aktuellsten XPILOT Fahrerassistenzsystemen, Sitzheizung auf allen Sitzplätzen, Panorama Glasdach, Privacy Verglasung, Navigationssystem, XPENG Surround Sound System, elektrische Vordersitze mit Memoryfunktion, sensorgesteuerter Heckklappe, Keyless-System, induktive Smartphone Ladestation, App-Steuerung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 14,96" Farbbildschirm(e) und 4-Zonen-Sprachsteuerung.Sowohl der P7 als auch der G9 haben beim EURO NCAP Crashtest die 5-Sterne Sicherheitsbewertung erhalten. Die XPENG Modelle erfüllen alle EU-Vorschriften für die Cybersicherheit.XPENG P7Für die 4,90 Meter lange, 1,90 m breite und 1,45 m flache Sportlimousine P7, die über eine Batteriekapazität von 86,2 kWh verfügt, stehen drei unterschiedliche Versionen zur Auswahl.Der P7 "Long Range" mit Heckantrieb überzeugt mit 203 kW (276 PS) Leistung und einer WLTP-Reichweite von 576 km. Die Versionen "Performance" und "Performance Wing Edition" kommen jeweils mit Allradantrieb und einer Leistung von 348 kW (473 PS), die den Sprint von 0-100 km/h in 4,1 Sekunden absolvieren. Die WLTP-Reichweite beträgt 505 km.Für das Laden von 20-80 Prozent benötigt die P7 Limousine 25 Minuten bei einer Ladegeschwindigkeit von maximal 175 kW. Die unverbindliche Preisempfehlung für den P7 beginnt bei 49.600 EUR* für die Version RWD Long Range, 58.600 EUR* für den Performance und 69.600 EUR* für den Performance Wing Edition mit Flügeltüren.XPENG G9Das SUV Flaggschiff G9 steht ebenfalls in drei Version zur Verfügung: als Standard- und Long Range mit Heckantrieb sowie einer Performance Version mit Allrad und serienmäßiger Luftfederung.Das 4,90 m lange SUV gibt es mit Batteriekapazitäten von 78,2 bzw. 98 kWh und Leistungen zwischen 230 kW (312 PS) für die Hecktriebler und 405 kW (550 PS) für die Allradversion. In der AWD Performance Version beschleunigt der G9 von 0-100 km/h in 3,9 Sekunden.Die WLTP-Reichweiten für die heckangetriebenen G9 betragen 460 km bzw. 570 km, der AWD Performance kommt auf 520 km. Dank 300 kW Ladeleistung und 800 V-Technik lädt der G9 von 20-80 Prozent in nur 15 Minuten.Die unverbindliche Preisempfehlung für den G9 beginnen bei 57.600 EUR* für die Version RWD Standard Range, 61.600 EUR* für den RWD Long Range und 69.600 EUR* für den AWD Performance.Launch Edition zum VerkaufsstartMit dem Marktstart in Deutschland wird es für das Flaggschiff G9 eine Launch Edition geben. In dem bereits vollausgestatteten Modell ist das als einzige Option konfigurierbare Premium Paket im Wert von 3.960 EUR bei jeder Neuwagenbestellung bis zum 30.06.2024 inklusive. Das Paket umfasst unter anderem das immersive Multimediasystem Dynaudio Xopera 5D, Massagesitze vorne und hinten, Lautsprecher im Fahrersitz sowie Nappa Lederausstattung.XPENG vertraut in Deutschland auf Vertragshändler - Verkaufsstart im MaiXPENG setzt in Deutschland auf die Stärken des Vertragshändler Systems. "Gute und Elektroauto-affine Händler mit jahrzehntelanger Markterfahrung sind die besten Verkäufer und Servicepartner und sollen das Gesicht unserer Marke für den Kunden sein. Wir möchten das Unternehmertum der Händler nicht einschränken, sondern fordern und fördern sowie von ihren Qualitäten und Erfahrungen profitieren", so Markus Schrick, Geschäftsführer von XPENG Deutschland."Wir bieten ein hohes Niveau an Technologie, außergewöhnliche gute Qualität und neueste multimediale Unterhaltung. Genau das sollen unsere interessierten Kunden testen und erleben - und das geht am besten beim Händler vor Ort. Zum Verkaufsstart im Mai wird XPENG mit 12 Händlern an 24 Standorten vertreten sein. Bis Ende des Jahres sollen es doppelt so viele und bis 2026 circa 60 Händler mit 120 Standorten sein", so Markus Schrick.Auch auf dem für Marktneulinge schwierigen Gebiet der Ersatzteilversorgung und des Services ist XPENG stark aufgestellt und kann mit einer effektiven europäischen Ersatzteillogistik und eigenem Deutschlandlager sowie einem intelligenten Service-Management-System mit Ferndiagnose und teilweiser Remote Lösung den kompletten Service für die Kunden sicherstellen.XPENG bietet auf alle Fahrzeuge eine Garantie von 7 Jahren oder 160.000 km sowie 8 Jahre auf die Hochvoltbatterie.Weitere Informationen finden Sie auf www.xpeng.com/de.Über XPENGXPENG ist ein führendes Unternehmen für Elektrofahrzeuge mit Hauptsitz in Guangzhou, China und Niederlassungen in USA und Europa. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Transformation von Smart EVs durch Technologie voranzutreiben und das Mobilitätserlebnis der Zukunft zu gestalten. Um das Mobilitätserlebnis seiner Kunden zu optimieren, entwickelt XPENG im eigenen Haus eine umfassende Technologie für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und ein intelligentes Bediensystem im Fahrzeug sowie die Kernsysteme des Fahrzeugs, einschließlich des Antriebsstrangs und der elektrischen/elektronischen Architektur.www.xpeng.com/de* Alle Preise in dieser Pressemitteilung: Unverbindliche Preisempfehlung für Deutschland inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verbrauchsangaben WLTP kombiniertP7 RWD Long: Stromverbrauch 16,8 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km, Reichweite 576 km, Effizienzklasse A+++P7 AWD Performance und Wing Edition: Stromverbrauch 19,2 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km, Reichweite 505 km, Effizienzklasse A+++G9 RWD Standard Range: Stromverbrauch 19,4 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km, Reichweite 460 km, Effizienzklasse A+++G9 RWD Long Range: Stromverbrauch 19,4 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km, Reichweite 570 km, Effizienzklasse A+++G9 AWD Performance: Stromverbrauch 21,3 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km, Reichweite WLTP 520 km, Effizienzklasse A+++