Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre Vortagesverluste angeknüpft. Am Mittag kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im Mai 85,63 Dollar. Das waren 62 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Fass WTI fiel um 55 Cent auf 81,07 Dollar.Druck auf die Erdölpreise übte der zuletzt steigende Dollarkurs aus. Am Ölmarkt bewirkt ein stärkerer Dollar in der Regel eine rückläufige Nachfrage. Ausschlaggebend ...

