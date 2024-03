Wie eine Umfrage unter institutionellen Investoren und Asset-Managern ergeben hat, planen 69%, bereits in diesem Jahr wieder in Immobilien anzulegen. Knapp 30% können noch nicht sagen, wann sie erneut investieren werden. Beliebteste Nutzungsart für Investitionen sind weiterhin Wohnimmobilien. Die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH, der Investmentmanager der Drees & Sommer Gruppe, hat Asset Manager und institutionelle Anleger zu ihren Plänen in Investments in Immobilien und Infrastruktur im Jahr 2024 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...