Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Coinbase ist in den ersten Stunden des Handels vom Mittwoch deutlich abgeschmiert. Es ging unter die Marke von 250 Euro, jedenfalls sah es zunächst danach aus. Das sind als Reaktion auf 4,6 % Verlust an der Börse Nasdaq am Tag zuvor zwar "nur" -1,8 %. Dennoch zeigt sich eine der großen Schwächen des Titels überdeutlich. Coinbase hängt [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...