Erste Produkte in Kooperation mit Crypto Finance bieten Zugang zu Momentum- und Web 3.0-StrategienSeit Mittwoch sind die ersten beiden Krypto-ETNs von issuance.swiss in Kooperation mit Crypto Finance auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.Mit dem CF Crypto Momentum ETP erhalten Anleger*innen Zugang zur Wertentwicklung des Vinter CF Crypto Momentum Index, der sich aus den größten und liquidesten Kryptowerten zusammensetzt. Die Auswahl der Kryptowerte erfolgt auf Basis einer Momentum-Strategie, die in digitale Vermögenswerte mit den am schnellsten wachsenden Netzwerkeffekten investiert. Aktuell sind folgende Kryptowerte im Produktportfolio enthalten: Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Ethereum, Ethereum Classic, Near, Polkadot, Polygon, Solana und Uniswap.Der CF Crypto Web 3.0 ETP bildet die Wertentwicklung des Vinter CF Crypto Web3 Index ab und ermöglicht ein diversifiziertes Investment in Kryptowerte mit Fokus auf den Megatrend Web 3.0. Der ETP deckt dabei mehrere Bereiche wie Smart Contract-Plattformen, Skalierungslösungen und DeFi-Protokolle ab. Derzeit im Produktportfolio enthalten sind die Kryptowerte Aave, Algorand, Avalanche, Cardano, Chainlink, Cosmos, Eos, Ethereum, Ethereum Classic, Fantom, Near, Polkadot, Polygon, Solana, Tezos und Uniswap.Beide ETNs können wahlweise in Euro oder US-Dollar unter Verwendung des jeweiligen Xetra-Kürzels gehandelt werden. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt jeweils bei 1,59 Prozent.Name / ISIN / Referenzindex / Xetra-Kürzel der HandelswährungCF Crypto Momentum ETP / CH1263519394 / Vinter CF Crypto Momentum Index / CFMM (EUR), CFMN (USD)CF Crypto Web 3.0 ETP / CH1263519386 / Vinter CF Crypto Web3 Index / CFB3 (EUR) / CFBA (USD)Alle auf Xetra handelbaren Krypto-ETNs sind physisch besichert und notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Darüber hinaus werden alle Krypto-ETNs auf Xetra von der Eurex Clearing AG als zentralem Kontrahenten (CCP) der Gruppe Deutsche Börse gecleart. Durch das zentrale Clearing profitieren insbesondere institutionelle Investoren von deutlich reduzierten Risiken bei der Abwicklung der Geschäfte.Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.150 ETFs, 191 ETCs und 234 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 15 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.Weitere Informationen:ETFs auf xetra.com: https://www.xetra.com/xetra-de/instrumente/etfs-etps