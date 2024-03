Alibaba tritt einen Schritt zurück und legt die Pläne für ein Mega-IPO seiner Logistikeinheit auf Eis. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der die finanziellen Aussichten in Hongkong alles andere als rosig sind. Die Hoffnungen auf eine Belebung des Marktes durch ein milliardenschweres Erstangebot wurden durch diese unerwartete Kehrtwende zunichte gemacht. Das fernöstliche Finanzzentrum, das bereits das vierte Jahr in Folge einen Rückgang bei Erstausgaben zu verzeichnen hat, steht somit vor neuen Herausforderungen. Ein wichtiger Branchenvertreter betonte, dass "grundlegende Veränderungen" in der Wahrnehmung Hongkongs vonnöten seien, während die Abwanderung internationalen Kapitals die Chancen auf Börsenerfolge vermindere. Zudem sehe sich die Führungsebene der Börse mit Einnahmen unter Druck [...]

